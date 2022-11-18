Війна — день 268: перебої зі світлом, запеклі бої на Донбасі

Оперативно про головне 18 листопада

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває 268 днів. На Донеччині росіяни продовжую атакувати біля Бахмута та Авдіївки, а на Луганщині ЗСУ ведуть бої на лінії Сватово-Кремінна. Загарбники продовжують бити ракетами по мирних мешканцях та критичною інфраструктурою України. Через це в країні посилилася ситуація з електропостачанням. На міжнародній арені відбулася знакова подія — у Нідерландах було поставлено крапку у справі про катастрофу малайзійського пасажирського літака на Донбасі у 2014 році.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Атака рф по інфраструктурі України 17 листопада — вторинна робота з неуражених цілях, заявив Олексій Арестович.

"Енергетична інфраструктура є набором різних генеруючих і розподільчих потужностей. Зараз вони б'ють в основному по розподільчих — зрозуміли, що генеруючі вивести не так просто з ладу", — сказав Арестович.

Нагадаємо, про події 15 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 265: ЗСУ продовжують тиснути на окупантів, а росії "світять" виплати репарацій".

Про те, що відбувалося 16 листопада, можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 266: ракетний терор росії дістався Польщі, як відповість Варшава і НАТО?".

З даними за 17 листопада можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 267: окупанти готуються до важкої зими, але завдають нових ракетних ударів".