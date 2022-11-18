росія ударила по Києву ракетою з імітатором ядерної боєголовки: що дізналися журналісти

В одній ракеті, яка полетіла на Київ, зовсім не було бойової частини

Одна з ракет, яку росія запустила по Києву та інших містах України вранці 17 листопада, була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на власні джерела. За останніми даними, протиповітряна оборона столиці під час вчорашніх ранкових обстрілів знешкодила щонайменше 4 дрони-камікадзе типу Shahed та мінімум дві крилаті ракети.

За інформацією видання, замість бойової частини до ворожої ракети приєднали блок, що виконував роль імітатора ядерної бойової частини. Це означає, що для удару по Києву росіяни використали щонайменше одну ракету Х-55 зі своїх "ядерних запасів". У цій ракеті ядерна боєголовка була замінена на пусту "болванку" — у такому вигляді вона полетіла в бік України. Не виключено, що таких ракет внаслідок обстрілу 17 листопада на території України впало як мінімум декілька.

Ракети Х-555 та Х-55: у чому різниця

Ракети типу Х-555 – це "неядерний" тип ракет, який росія в основному використовує для ударів по українських об'єктах. Вона вважається модифікацією ракети Х-55, переробленою під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

Х-55 – це ракета радянського типу, яка в першу чергу створювалась як носій ядерної зброї, під ядерну боєголовку. Звичайна та ядерна боєголовки мають різні конструкції. Що зробили росіяни? Вони дістали ядерну боєголовку ракети із Х-55, а от зарядити туди звичайну боєголовку не змогли. Тому вийшло так, що Х-55 полетіла на Україну із порожньою "болванкою".

Ракета Х55 без ядерної частини

Чому в хід пішли ракети з "ядерного арсеналу": можливі пояснення

Вчинок росіян важко назвати раціональним. Пояснень подібній "аномалії" може бути декілька.

Військові рф отримали вказівку "зверху" — здійснити масовий запуск крилатих ракет 17 листопада. Щоб виконати наказ вони пустили в хід Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Це може означати, що запас крилатих ракет в РФ закінчується. росіяни навмисне використали Х-55 із порожньою "болванкою", для створення ефекту перевантаження української ППО. Це також може вказувати на те, що запас ракет вичерпується, бо на початку вторгнення кремль для перевантаження нашої протиповітряної системи пускав в хід радянські безпілотники Ту-243, а не дефіцитні ракети Х-55 для доставки ядерної зброї. росіяни запустили Х-55 через те, що в них вичерпується запас Х-101. Це новіші ракети, сконструйовані під звичайну боєголовку.

Радянський безпілотник Ту-243

Ракета Х-101

Посилаючись на власні джерела видання також повідомляє, що під час попереднього масового обстрілу 15 листопада була збита ракета Х-101. При дослідженні уламків було виявлено, що виготовили її в третьому кварталі 2022 року. Хоча зазвичай прийнято на початку використовувати старіші ракети, а потім вже новіші. Це ще одне підтвердження тому, що бойові запаси у ворога вичерпуються.

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