"Скоріше б закінчилося": як втеча окупантів з Херсона позначилася на російській еліті

Російська еліта мріє, щоб цей "конфлікт" закінчився якомога швидше

Втеча російських окупаційних військ зі звільненого українськими Збройними силами Херсона став "дуже болючим" для прокремлівської еліти. Тепер вони нарешті усвідомили, що справжню війну росія вже програла.

Відповідну інформацію для видання "Медуза" повідомили близькі до президентської адміністрації та уряду джерела. За словами співрозмовників, у кремлі зараз панічні настрої чергуються з думками про реванш.

"Прийшло розуміння – справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце у майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати. (З одного боку) будуть реваншистські настрої. З іншого боку, буде запит на нормалізацію та стабілізацію", — пояснюють джерела, близькі до підприємців із так званого "ближнього кола" російського лідера володимира путіна.

Що стосується політичного блоку АП, то його представники відзначаються більш позитивними настроями. Зокрема, один із співрозмовників повідомив, що у кремлі й надалі розраховують на те, що Захід не досягне консенсус на підтримку України через необхідність дешевих енергоносіїв і цей альянс найближчим часом розвалиться. Ще одним досить незрозумілим сподіванням прокремлівських чиновників є ймовірність різкої зміни політичної ситуації в Україні та відставка Володимира Зеленського.

Окрім того, у кремлі переконані, що вже за кілька місяців, завдяки посиленим мобілізаційним заходам, армія рф стане більш дієздатною та переломить ситуацію на фронті.

На відміну від "еліт" втеча окупантів з Херсона ніяк не позначилася на настроях переважної більшості простих росіян, що підтверджують останні соціологічні опитування.

Водночас співрозмовники серед регіональних політиків та бізнесменів переконані, що переламати ситуацію на свою користь російській армії вже не вдасться.

"Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі, начебто й підозрювали про нього, але не настільки", — говорить представник одного з регіональних відділень "єдиної росії".

За словами ще одного регіонального чиновника, усередині його кола нібито почало виникати відчуття "чужої війни".

Подібні настрої проникають і до адміністрації президента, і до уряду, мовляв, станом на сьогоднішній день вони занепокоєні повною закритістю вищого керівництва країни.

"Нас ні в що не присвячують, багато дізнаємося з новин, причому українських та західних. Виглядає так, що постійно йдемо на поступки і ще намагаємося це приховати і сховати", — пояснив близьке до уряду джерело, додавши, що "гнітке враження", зокрема, справили метання Кремля за "зерновою угодою", — пояснюють джерела.

Попри все вищевикладене російська "еліта" перешкоджати діям путіна аби піти проти самого лідера не готова. Вони лише тихо сподіваються на те, щоб "це все скорше б закінчилося".

Раніше кореспондентам "Телеграфу" вдалося побувати на деокупованій Херсонщині та зробити цікавий репортаж про те, що, втікаючи з обласного центру, залишили після себе окупанти.

Також нагадаємо, що у мережі з'явилося відео, як, відступаючи з Херсона росіяни відстрілювали своїх же військових.