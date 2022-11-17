Росіяни, тікаючи з Херсона, розстріляли своїх: відео розбурхало мережу

Не всім окупантам вдалося цілими дістатися до берега

Під час спішного відступу з лівобережжя Херсонської області, окупанти, мабуть, настільки боялися ЗСУ, що бачили українських воїнів навіть у товаришах по службі. Нагрудна камера одного з окупантів зняла "friendly fire" момент.

На відео, опублікованому українським громадським діячем Сергієм Стерненком, можна побачити, як один із загонів російських солдатів намагається евакуюватися на правий берег річки Дніпро. Втікаючи, рашисти вирішили пошкодити пришвартовані човни, проте їхні дії було перервано іншим загоном окупантів. За героями відео було відкрито шквальний вогонь, а стріляючих не переконували навіть багаторазові крики "свої".

В результаті успішної "операції своїх не кидаємо", поранення отримав щонайменше один окупант. На останніх секундах відео можна почути як російський солдат кричить, що його поранило.

Невдала втеча росіян викликала масу обговорень у мережі. Українці іронічно відреагували, залишивши відповідні коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тікаючи з Херсона, окупанти залишали навіть гелікоптери.

Також ми повідомляли, що завдяки успішним негативним наступам росіян українські воїни продовжують поповнювати автопарк ЗСУ новими видами озброєння.