ЗСУ дісталися навіть туди? Росіяни заявили про атаку БПЛА на порт у Краснодарському краї

Росіяни самі вселяють жах у своїх співвітчизників, розповідаючи про можливості української зброї.

Не встигли вщухнути бурхливі обговорення нещодавньої потужної "бавовни" в Севастополі, в результаті якої було підбито кілька російських військових кораблів, як росіяни знову скаржаться на атаки "надводних безпілотників ЗСУ". Цього разу зоною атаки вони вибрали порт "Шесхаріс", що розташований у Новоросійську Краснодарського краю.

Як зазначає Telegram-канал Mash, у ніч на 18 листопада в районі гавані було зафіксовано серйозний вибух. Дослідити місце передбачуваного інциденту ризикнули лише вранці, зафіксувавши наявність деяких ушкоджень. При цьому в рф одноголосно стверджують: вони мінімальні, а тому на подальшу роботу порту не вплинуть.

Слід відразу зазначити, що "Шесхаріс" використовують для навантаження та подальшого транспортування нафти за кордон. При цьому сюди звозиться сировина не лише з території росії, а й з Казахстану та Азербайджану. До речі, Новоросійськ розташований у Цемеській бухті, яка є однією з найзручніших у Чорному морі – практично не замерзає навіть узимку.

Порт "Шесхаріс" на карті

Російські джерела зазначають, начебто на місці вибуху було виявлено уламки "надводного дрона". У мережі вже почали порівнювати останки цього апарату з тими безпілотниками, які наприкінці жовтня завдали ударів по порту в Севастополі.

Подробиць чи наочних матеріалів з місця подій поки що немає. Також відсутня офіційна реакція української сторони.

UPD. Цікаво, що спростовують інформацію про ймовірний напад і в "Транснафті", яка опікується портом у Новоросійську. Таку заяву вже зробив офіційний представник компанії Ігор Дьомін.

Зазначимо, що удар по кораблям в окупованому Криму став для росіян справжнісіньким шоком. Попри вже не першу появу дронів над Севастополем, загарбники явно не розраховували, що наступною ціллю може стати їхній флот.

"Телеграф" також показував, як із супутника виглядає місце удару по порту у Севастополі.