"Бавовна" у Севастополі: з`явилися супутникові знімки, на них видно пошкодження російського флагману

Судячи зі знімків, удар ЗСУ був успішним

У мережі з'явилися перші супутникові фото, зроблені у севастопольскій бухті, де кількома днями раніше завдяки черговій "бавовні" Збройні українські сили пошкодили кілька кораблів чорноморського флоту росії. Серед них був і новий флагман "Адмірал Макаров".

Знімки із бухти у Севастополі у середу, 2 листопада, були оприлюднені на сторінці експерта Бенджаміна Пітта у Twitter. На кадрах, які були зроблені 1 листопада о 05:35 і 11:06 UTC, можна помітити два російських фрегата "Адмірал Григорович". Обидва наразі базуються в акваторії Чорного моря, пришвартовані у порту.

За словами фахівця, один з кораблів, що пришвартований до берега бортом, має невелике пошкодження. Це може свідчити про те, що атака українськими дронами була успішною.

Варто нагадати, що у суботу, 29 жовтня, у Севастополі (АР Крим) рано вранці пролунало кілька потужних вибухів. Першочергово російська пропаганда намагалася вже за звичною схемою намагалася переконати, що це "планові військові навчання". Після з'явилася інформація, що дим з бухти спровокований горінням покришок. Проте, вже за кілька годин, у міноборони рф цю версію поправили" на заяву про масовану атаку російських військових суден в акваторії анексованого Севастополя, в якій нібито брали участь дев’ять БПЛА і сім безпілотних катерів-камікадзе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Севастополі дрон атакував Балаклавську ТЕС. Відповідну заяву зробив голова окупаційної влади міста михайло развожаєв.