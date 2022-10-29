Удар за найзахищенішим місцем Криму: журналіст розповів деталі атаки по кораблям ЧФ рф в Севастополі

Вибухи у бухті Севастополя стали для росіян шоком

У ніч з 28 на 29 жовтня російська морська база в Севастополі зазнала атаки безпілотників-камікадзе з моря і повітря, внаслідок чого було пошкоджено флагман чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

Як написав у своєму Фейсбуку керівник політичного відділу видання Liga.net Петро Шуклінов, удари по військових об’єктах у Криму завдавалися і раніше, але до цього вони здійснювалися з використанням ракет чи диверсантів, то ця атака була першою із застосуванням великої кількості безпілотників.

"За повідомленнями російських пропагандистів, вражені кілька військових кораблів, у тому числі флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров". Офіційно МО РФ підтвердило поразку лише тральника. Про інші збитки та втрати традиційно не повідомляється. Мабуть, щоб не завдавати шкоди моральному стану військових РФ", — Повідомив він.

За його словами, росія вважала, що кораблі в бухтах абсолютно захищені від будь-яких атак, тому цей удар став для них шоком. До того ж морська база в Севастополі вважалася одним із найзахищеніших об’єктів на окупованому півострові. При цьому Шуклінов не виключив, що тепер росіянам доведеться перегнати кораблі в інше місце — якомога далі від берегів України.

Він зазначив, що перша атака сталася о четвертій годині ранку, і швидше за все росіяни її "проспали", що призвело до поразки кількох кораблів та військових об’єктів.

Зокрема відомо, що пробоїну отримав тральник "Іван Голубець", що говорить про те, що атака проводилася морськими безпілотниками, крім того, була виведена з ладу РЛС та управління вогнем флагмана ЧФ РФ "Адмірал Макаров". Окупанти дійшли висновку, що керування безпілотниками здійснювалося через камери спостереження у Криму.

Шуклінов підкреслив, що якщо поразка "Адмірала Макарова" буде підтверджена, то це стане ще однією символічною перемогою, оскільки корабель вважається одним із найновіших у російському флоті і на службу було прийнято у 2017 році.

"Корабель обладнаний найкращими системами захисту від загроз з повітря та води, які є лише на озброєнні РФ. Також з цього корабля велися атаки ракетами "Калібр" по українських містам", — написав він.

За словами журналіста, така атака також свідчить про те, що для окупантів немає безпечних місць на українській території.

Він додав, що джерела Liga.net повідомили, що за атакою стоять українські спецслужби, проте жодна з них поки що офіційно не заявляла про свою причетність до цих вибухів.

Як відомо, "Адмірал Макаров" став флагманом ЧФ після того, як двома українськими ракетами "Нептун" було потоплено ракетний крейсер "Москва". Корабель вже отримував пошкодження на початку травня, коли знаходився неподалік острова Зміїний.