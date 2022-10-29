Удар по самому защищенному месту Крыма: журналист рассказал детали атаки по кораблям ЧФ рф в Севастополе

Взрывы в бухте Севастополя стали для россиян шоком

В ночь с 28 на 29 октября российская морская база в Севастополе подверглась атаке беспилотников-камикадзе с моря и воздуха, в результате чего был поврежден флагман черноморского флота "Адмирал Макаров".

Как написал в своем Фейсбук руководитель политического отдела издания Liga.net Петр Шуклинов, хоть удары по военным объектам в Крыму наносились и раньше, но до этого они совершались с использованием ракет или диверсантов, то эта атака была первой с применением большого количества беспилотников.

"По сообщениям российских пропагандистов, поражены несколько военных кораблей, в том числе флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров". Официально МО РФ подтвердило поражение только тральщика. О других убытках и потерях традиционно не сообщается. Вероятно, чтобы не наносить ущерб моральному состоянию военных РФ", — сообщил он.

По его словам, россия считала, что корабли в бухтах абсолютно защищены от любых атак, так что этот удар стал для них шоком. К тому же морская база в Севастополе считалась одним из самых защищенных объектов на оккупированном полуострове. При этом Шуклинов не исключил, что теперь россиянам придется перегнать свои корабли в другое место — подальше от берегов Украины.

Он отметил, что первая атака случилась в четыре часа утра, и скорее всего россияне ее "проспали", что привело к поражению нескольких кораблей и военных объектов.

В частности известно, что пробоину получил тральщик "Иван Голубец", что говорит о том, что атака проводилась морскими беспилотниками, кроме того была выведена из строя РЛС и управление огнем флагмана ЧФ РФ "Адмирал Макаров". Оккупанты пришли к выводу, что управление беспилотниками осуществлялось через камеры наблюдения в Крыму.

Шуклинов подчеркнул, что если поражение "Адмирала Макарова" будет подтверждено, то это станет еще одной символической победой, поскольку корабль считается одним из новейших в российском флоте и на службу был принят в 2017 году.

"Корабль оборудован лучшими системами защиты от угроз из воздуха и воды, которые имеются только на вооружении РФ. Также с этого корабля велись атаки ракетами "Калибр" по украинским городам", — написал он.

По словам журналиста, такая атака также свидетельствует, что для оккупантов нет безопасных мест на украинской территории.

Он добавил, что источники Liga.net сообщили, что за атакой стоят украинские спецслужбы, однако ни одна из них пока официально не заявляла о своей причастности к этим взрывам.

Как известно, "Адмирал Макаров" стал флагманом ЧФ после того, как двумя украинскими ракетами "Нептун" был потоплен ракетный крейсер "Москва". Корабль уже получал повреждения в начале мая, когда находился неподалеку от острова Змеиный.