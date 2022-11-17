Відключення світла в Україні: у ДТЕК повідомили погану новину

В Україні будуть запроваджені планові включення світла

У зв’язку з масштабними російськими бомбардуваннями української енергосистеми у багатьох містах країни почали виникати перебої з електропостачанням. Після останніх атак окупантів ситуація погіршилася. По всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, а деякі області суттєво обмежуються у споживанні електрики.

Так, за словами виконавчого директора енергетичної компанії ДТЕК Дмитра Сахарука, у Київській області електроенергія може не бути цілими днями. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

"Ми говоримо не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, про планові включення", — сказав Сахарук.

Зазначається, що районів, де виникатимуть такі проблеми, багато. Кількість часу, протягом якого відбуватимуться ці планові включення, поки що дуже маленька — 2-3 години максимум.

Також Сахарук розповів, що під час бомбардувань росіяни завдали удару по одній із теплоелектростанцій. Через отримані ушкодження вона зупинила роботу. Ситуацію з енергосистемою, що виникла, можна характеризувати як дуже складну, але контрольовану.

"Росіяни завдали дуже серйозних збитків об’єктам передачі. Це підстанції, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей і в центрі, і на заході", — повідомив Сахарук.

За його даними, нині більше третини споживачів у країні залишаються без електроенергії. І коли ця цифра почне зменшуватись – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, окрім української енергосистеми, росіяни завдали удару ще по кількох важливих об’єктах.

Також ми повідомляли про те, що відомо про наслідки після атаки рф на українські атомні електростанції.