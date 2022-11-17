Немає світла? Ці три лайфхаки допоможуть розігріти їжу без електрики

У сучасних реаліях потрібно знати, як можна розігріти та приготувати їжу без електрики

Регулярні ракетні обстріли енергетичних об'єктів України змушують готуватися до складної зими. Але українці не спішать впадати у відчай, а продовжують опановувати нові способи та лайфхаки, що дозволяють повноцінно користуватися побутом в нових умовах. "Апостроф" знайшов три простих, але ефективних способи, які допоможуть розігріти їжу без електрики.

Розвести вогонь — старий перевірений спосіб

У випадку тривалої відсутності світла, можна скористатися добре перевіреним способом та розігріти їжу на вулиці, розвівши багаття. Найкраще цей метод підійде мешканцям приватних будинків, але можна випробувати його також і у дворі багатоповерхівки, попередньо домовившись з сусідами.

Що для цього знадобиться?

Дерево або вугілля. Сірники або запальничка. Мангал або казан з підставкою.

Розвівши багаття, ви зможете не тільки розігріти, але й приготувати свіжі страви. Цей спосіб дозволить не лише втамувати голод, але також розвіятись та трохи відволіктись від роботи.

Туристичний примус — прилад на всі випадки життя

Примус — це спеціальний пальник, що працює на газовому балоні. Сам по собі прилад досить компактний, тому користується великою популярністю у мандрівників, мисливців. Досить ефективним туристичний примус вважається також в умовах відсутності світла.

Щоб використати примус для підгрівання їжі, достатньо розкрутити балон, та піднести до нього запальничку чи сірник. Регулювати вогонь можна за допомогою ручки. З таким приладом ви не залишитесь голодними, в яких би екстримальних умовах не перебували.

Туристичний примус для приготування їжі

Портативна газова плита — для приготування й розігрівання їжі без світла

Для використання цього приладу можна використати портативний газовий балон. Крім цього плита може працювати від магістрального трубопроводу. Прилад важить до 10 кг, тому ви зможете переносити його з місця на місце, брати в подорожі. В умовах відсутності світла портативна плита стане справжнім помічником. Прилад швидко нагрівається, тому ви зможете в будь-який момент приготувати чи підігріти їжу.

Портативна плита для розігрівання їжі без світла

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