Отключения света в Украине: в ДТЭК сообщили плохую новость

В Украине будут вводиться плановые включения света

В связи с масштабными российскими бомбардировками украинской энергосистемы во многих городах страны начали возникать перебои с электроснабжением. После последних атак оккупантов ситуация усугубилась. По всей стране применяются графики аварийных отключений, а некоторые области существенно ограничиваются в потреблении электричества.

Так, по словам исполнительного директора энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука, в Киевской области электроэнергии может не быть целыми днями. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы говорим не о плановых отключениях электроэнергии, а, к сожалению, о плановых включениях", — сказал Сахарук.

Отмечается, что районов, где будут возникать такие проблемы — много. Количество времени, в течение которого будут происходить эти плановые включения, пока очень маленькое — 2-3 часа максимум.

Также Сахарук рассказал, что во время бомбардировок россияне нанесли удар по одной из теплоэлектростанций. Из-за полученных повреждений она остановила работу. Возникшую ситуацию с энергосистемой можно характеризовать как очень сложную, но контролируемую.

"Россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи. Это подстанции, которые передают электроэнергию из одного района в другой, через которые питаются многие области и в центре, и на западе", — сообщил Сахарук.

По его данным в настоящее время более трети потребителей в стране остаются без электроэнергии. И когда эта цифра начнет уменьшаться — неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что, помимо украинской энергосистемы, россияне нанесли удар еще по нескольким важным объектам.

Также мы сообщали о том, что известно о последствиях после атаки рф на украинские атомные электростанции.