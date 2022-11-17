Нет света? Эти три лайфхака помогут разогреть пищу без электричества

В современных реалиях нужно знать, как можно разогреть и приготовить еду без электричества.

Регулярные ракетные обстрелы энергетических объектов Украины заставляют готовиться к сложной зиме. Но украинцы не спешат отчаиваться, а продолжают овладевать новыми способами и лайфхаками, позволяющими полноценно пользоваться бытом в новых условиях. "Апостроф" нашел три простых, но эффективных способа, которые помогут разогреть пищу без электричества.

Развести огонь – старый проверенный способ

В случае длительного отсутствия света можно воспользоваться хорошо проверенным способом и разогреть пищу на улице, разведя костер. Лучше всего этот метод подойдет жильцам частных домов, но можно испытать его также и во дворе многоэтажки, предварительно договорившись с соседями.

Что для этого понадобится?

Дерево или уголь. Спички или зажигалка. Мангал или котел с подставкой.

Разведя костер, вы сможете не только разогреть, но и приготовить свежие блюда. Этот способ позволит не только утолить голод, но также развеяться и немного отвлечься от работы.

Туристический примус – прибор на все случаи жизни

Примус — это специальная горелка, работающая на газовом баллоне. Сам по себе прибор достаточно компактный, поэтому пользуется большой популярностью у путешественников, охотников, рыбалок. Весьма эффективным туристическое приспособление считается также в условиях отсутствия электричества.

Чтобы использовать примус для подогрева пищи, достаточно раскрутить баллон и поднести к нему зажигалку или спичку. Регулировать огонь можно с помощью ручки. С таким прибором вы не останетесь голодными, в каких бы экстремальных условиях ни находились.

Туристическое принуждение для приготовления пищи

Портативная газовая плита — для приготовления и разогрева без света.

Для эксплуатации данного прибора можно использовать портативный газовый баллон. Кроме этого, плита может работать от магистрального трубопровода. Прибор весит до 10 кг, поэтому вы можете переносить его с места на место, брать в путешествия. В условиях отсутствия света портативная плита станет настоящим помощником. Прибор быстро нагревается, поэтому вы сможете в любой момент приготовить или подогреть еду.

Портативная плита для разогрева без света

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