Война — день 268: перебои со светом, ожесточенные бои на Донбассе

Оперативно о главном 18 ноября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится 268 дней. В Донецкой области россияне продолжаю атаковать возле Бахмута и Авдеевки, а на Луганщине ВСУ ведут бои на линии Сватово-Кременная. Захватчики продолжают бить ракетами по мирным жителям и критической инфраструктуре Украины. Из-за этого в стране усугубилась ситуация с электроснабжением. На международной арене произошло знаковое событие — в Нидерландах была поставлена точка в деле о крушении малайзийского пассажирского самолета на Донбассе в 2014 году.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Атака рф по инфраструктуре Украины 17 ноября — вторичная работа по непораженным целям, заявил Алексей Арестович.

"Энергетическая инфраструктура представляет собой набор разных генерирующих и распределяющих мощностей. Сейчас они бьют в основном по распределяющим – сообразили, что генерирующие вывести не так просто из строя", — сказал Арестович.

Напомним, о событиях 15 ноября читайте в сводке: "Война — день 265: ВСУ продолжают давить на оккупантов, а россии "светят" выплаты репараций".

О том, что происходило 16 ноября можно узнать в трансляции: "Война — день 266: ракетный террор рф добрался до Польши, чем ответят Варшава и НАТО?".

С данными за 17 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 267: оккупанты готовятся к тяжелой зиме, но наносят новые ракетные удары".