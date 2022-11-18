"Скорее бы закончилось": как бегство оккупанов из Херсона отразилось на российской элите

Российская элита мечтает, чтобы этот "конфликт" закончился как можно скорее

Бегство российских оккупационных войск из освобожденного украинскими Вооруженными силами Херсона стало "очень болезненным" для прокремлевской элиты. Теперь они наконец-то осознали, что настоящую войну россия уже проиграла.

Соответствующую информацию для издания "Медуза" сообщили близкие к президентской администрации и правительству источники. По словам собеседников, в кремле сейчас панические настрои чередуются с мыслями о реванше.

"Пришло понимание – настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. (С одной стороны) будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию", — объясняют источники, близкие к предпринимателям из так называемого "ближнего круга" российского лидера владимира путина.

Что касается политического блока АП, то его представители отличаются более положительными настроениями. В частности, один из собеседников сообщил, что в кремле и дальше рассчитывают на то, что Запад не достигнет консенсуса в поддержку Украины из-за необходимости дешевых энергоносителей и этот альянс в ближайшее время развалится. Еще одной довольно непонятной надеждой прокремлевских чиновников является вероятность резкого изменения политической ситуации в Украине и отставка Владимира Зеленского.

Кроме того, в кремле убеждены, что уже через несколько месяцев, благодаря усиленным мобилизационным мерам, армия россии станет более дееспособной и переломит ситуацию на фронте.

В отличие от "элит" бегство оккупантов из Херсона никак не сказалось на настроениях подавляющего большинства простых россиян, подтверждающих последние социологические опросы.

В то же время, собеседники среди региональных политиков и бизнесменов убеждены, что переломить ситуацию в свою пользу российской армии уже не удастся.

"То, что случилось в Херсоне, воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не настолько", — говорит представитель одного из региональных отделений "единой россии".

По словам еще одного регионального чиновника, внутри его круга вроде бы начало возникать ощущение "чужой войны".

Подобные настроения проникают и в администрацию президента, и в правительство, мол, по состоянию на сегодняшний день они обеспокоены полной закрытостью высшего руководства страны.

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и скрыть", — пояснил близкий к правительству источник, добавив, что "удручающее впечатление", в частности, произвели метание Кремля по "зерновому соглашению", — объясняют источники.

При всем вышеизложенном российская "элита" препятствовать действиям путина пойти против самого лидера не готова. Они лишь тихо надеются на то, чтобы "это все бы скорее закончилось".

Ранее корреспондентам "Телеграфа" удалось побывать на деоккупированной Херсонщине и сделать интересный репортаж о том, что, убегая из областного центра, оставили после себя коккупанты.

Также напомним, что в сети появилось видео, как, отступая из Херсона, россияне отстреливали своих же военных.