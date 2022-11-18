Ухитряемся еще и продавать электроэнергию за границу? В Укрэнерго дали ответ

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В социальных сетях поползли слухи о том, что Украина якобы даже после масштабных обстрелов россиянами энергосистемы продает избыточную электроэнергию в страны Европы, что не соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", за подобными сообщениями стоят попытки вызвать возмущение среди украинцев, истощенных постоянными перебоями с электричеством, а также отвлечь внимание от российских ракетных ударов, которые и являются причиной этих перебоев.

В ведомстве напоминают, что экспорт электроэнергии был полностью остановлен на следующий день после ракетного удара 10 октября.

В сообщении указано, что подтверждением того, что экспорт не осуществляется, могут служить данные европейской платформы ENTSO-E, на которой собраны данные об энергосети Европы. Также об этом говорят результаты аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей.

"Все доступные мощности украинского поколения сейчас работают исключительно для покрытия потребностей украинских потребителей", — сообщили в "Укрэнерго".

Как сообщалось ранее, по информации правительства Украины ракетные удары россии вывели из строя примерно половину всей энергосистемы из-за чего для стабилизации ситуации нашей стране необходима помощь западных партнеров.