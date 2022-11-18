Удары россии по энергосистеме Украины: Шмыгаль сделал тревожное заявление

Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по украинской территорий. Одними из самых частых целей для таких атак являются объекты украинской критической инфраструктуры. Так. например, после одного из последних обстрелов, 15 ноября, во многих городах по всей стране начал исчезать свет. В украинском правительстве рассказали, какой ущерб россия причинила энергосистеме Украины.

По словам Премьер-министр Дениса Шмыгаля, в настоящий момент в Украине выведено из строя около половины энергосистемы.

"Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – рассказал Шмигаль.

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