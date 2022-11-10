Пять самых популярных "пугалок" об отключении света в Украине: как врет рф

Эксперты промониторили информпространство и обнаружили наиболее распространенные фейки, которыми все чаще забрасывает сеть россия

В последние месяцы рф усилила атаки именно по объектам энергетики. Параллельно с этим кремлевские пропагандисты создают кучу фейков о том, что якобы власти Украины виноваты в аварийных отключениях электричества в разных городах.

К какой дезинформации прибегает враг, выяснили аналитики Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ), сообщает "Главком". Среди наиболее распространенных "пугалок" есть по меньшей мере пять.

Так, пропагандисты разгоняют фейк о том, что якобы имеет место сговор энергетических компаний и правительства. Главный аргумент дезинформаторов, мол, российские военные обстреливают инфраструктуру еще с 24 февраля, но отключения начались только сейчас. Тезис о том, что атаки происходят с первых дней полномасштабного вторжения правдивы, потому что уже тогда в некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электричеством из-за ударов врага. Однако на ситуацию, во-первых, повлиял захват россиянами Запорожской АЭС, которая важна для полноценного функционирования энергосистемы Украины. Во-вторых, именно осенью россия начала чаще наносить удары по критической инфраструктуре. Например, крылатые ракеты и иранские дроны 10, 17 и 31 октября массированно попали по электростанциям, трансформаторным подстанциям и линиям электропередач. То есть речь идет об объектах, которые генерируют, распределяют и транспортируют электроэнергию. В случае их повреждения нет возможности предоставлять потребителям даже выработанную энергию. В ЦСКИБ считают, что, вероятно, российские специалисты по энергетике консультировали своих военных, чтобы те создавали своими обстрелами массу проблем для украинской энергосистемы.

Не менее часто на просторах интернета можно встретить фейк, где россияне пугают украинцев так: "россия скоро уничтожит всю украинскую электроэнергетику, Украина погрузится в темноту". На самом же деле произойти тотальному блекауту не позволят два обстоятельства. Во-первых, украинские энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов практически без отдыха. Во-вторых, энергосистема страны – разветвленная и мощная, а потому, что построена при СССР, она рассчитана на высокий уровень потребления гигантов промышленности.

Врут пропагандисты россии относительно атомной энергетики, сообщая, что якобы удары по тепловым электростанциям не должны оказывать существенного влияния на стабильность системы. Однако и в этом тезисе есть манипуляция. Действительно, ЗАЭС обеспечивала Украине до 25% всей электроэнергии, но сейчас самая большая АЭС Европы оккупирована россией. Из-за вражеских ударов выведены из строя все высоковольтные линии связи, энергоблоки переведены в "холодное состояние". А еще стоит знать, что тепловая генерация критически важна для энергосистемы в пиковые часы (периоды с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00).

Также россия обвиняет украинские власти, что те якобы не помогает энергопредприятиям преодолевать последствия ударов. Это очередной фейк, отмечают аналитики. Работа правительства и компаний, являющихся крупными потребителями электроэнергии, активна и скоординирована. По возможности корректируются графики работы для снижения нагрузки на сеть в пик. Привлекаются и международные представители, которые в курсе проблем с восстановлением энергоинфраструктуры. Но не забываем, что каждую минуту объекты критической инфраструктуры защищают ВСУ, а спасатели как можно быстрее преодолевают попадания.

Кроме того, эксперты цитируют такую дезинформацию от врага: "Украинцы сидят без света, потому что правительство продолжает продавать электроэнергию странам ЕС". В действительности Украина уже как месяц при вынужденных обстоятельствах прекратила экспорт электроэнергии. С 10 октября она предоставляется ее только по внутренним нуждам.

Материал подготовлен с помощью сервисов мониторинга LETSDATA и Attack Index.