П’ять найпопулярніших "лякалок" про відключення світла в Україні: як бреше рф

Експерти промоніторили інформпрострір і виявили найбільш поширені фейки, якими все частіше закидає мережу росія

В останні місяці рф посилила атаки саме по об’єктах енергетики. Паралельно із цим кремлівські пропагандисти створюють купу фейків про те, що нібито це влада України винна у аварійних вимкненнях електрики у різних містах.

До якої дезінформації вдається ворог, з’ясували аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ), повідомляє "Главком". Серед найбільш розповсюджених "лякалок" є щонайменше п’ять.

Так, пропагандисти розганяють фейк про те що, нібито має місце змова енергетичних компаній та уряду. Головний аргумент дезінформаторів, мовляв, російські військові обстрілюють інфраструктуру ще з 24 лютого, але відключення почалися лише зараз. Теза про те, що атаки відбуваються з перших днів повномасштабного вторгнення правдиві, бо вже тоді у деяких населених пунктах спостерігалися перебої з електрикою через удари ворога. Однак на ситуацію, по-перше, вплинуло захоплення росіянами Запорізької АЕС, яка важлива для повноцінного функціонування енергосистеми України. По-друге, саме восени рф почала частіше наносити удари по критичній інфраструктурі. Наприклад, крилаті ракети та іранські дрони 10, 17 і 31 жовтня масовано поцілили по електростанціях, трансформаторних підстанціях і лініях електропередач. Тобто йдеться про об’єкти, що генерують, розподіляють і транспортують електроенергію. У разі їх пошкодження немає змоги надавати споживачам навіть ту енергію, що вже вироблена. У ЦСКІБ вважають, що, ймовірно, російські фахівці з енергетики консультували своїх військових, щоби ті створювали своїми обстрілами масу проблем для української енергосистеми.

Не менш часто на просторах інтернету можна зустріти фейк, де росіяни лякають українців так: "росія скоро знищить всю українську електроенергетику, Україна порине в темряву". Насправді ж відбутися тотальному блекауту не дозволять дві обставини. По-перше, українські енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів буквально без відпочинку. По-друге, енергосистема країни – розгалужена й потужна, а через те, що побудована за СРСР, вона розрахована на високий рівень споживання гігантів промисловості.

Брешуть пропагандисти рф щодо атомної енергетики, повідомляючи, що буцімто удари по теплових електростанціях не мають суттєво впливати на стабільність системи. Однак і в цій тезі є маніпуляція. Дійсно, ЗАЕС забезпечувала Україні до 25% всієї електроенергії, але зараз найбільша АЕС Європи окупована росією. Через ворожі удари виведені з ладу всі високовольтні лінії зв’язку, енергоблоки переведені в "холодний стан". А ще варто знати, що теплова генерація є критично важливою для енергосистеми в пікові години (періоди з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00).

Також росія звинувачує українську владу, що та нібито не допомагає енергопідприємствам долати наслідки ударів. Це черговий фейк, зазначають аналітики. Робота уряду і компаній, що є великими споживачами електроенергії, активна і скоординована. За можливості коригуються графіки роботи, аби знизити навантаження на мережу в пік. Залучаються й міжнародні представники, які в курсі проблем із відновленням енергоінфраструктури. Та не забуваємо, що кожну хвилину об’єкти критичної інфраструктури захищають ЗСУ, а рятувальники якнайшвидше долають наслідки влучень.

Крім того, експерти цитують таку дезінформацію від ворога: "Українці сидять без світла, бо уряд продовжує продавати електроенергію країнам ЄС". Насправді ж Україна вже як місяць за вимушених обставин припинила експорт електроенергії. З 10 жовтня вона надається лише за внутрішніми потребами.

Матеріал підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.