У ДТЕК розповіли, скільки ще можуть тривати аварійні відключення світла

Подальший розвиток ситуації вкрай складно спрогнозувати, проте енергетики роблять усе можливе, аби у домівках українців було світло

Найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України, компанія ДТЕК, котра нещодавно вирішила збільшувати тривалість планових відключень електроенергії, поділилися ще однією неприємною новиною. Зокрема, виконавчий директор Дмитро Сахарук повідомив, що, попри усі впроваджені заходи, ДТЕК все ж не вдається заощаджувати електроенергію для стабілізації енергосистеми.

Відповідну інформацію представник компанії озвучив під час чергового телемарафону єдиних українських новин, зазначивши, що основною причиною, котра унеможливлює процес економії, є те, що українці починають займатися одразу всіма домашніми справами у період, коли дають світло, намагаючись таким чином встигнути більше і заздалегідь.

За словами Сахарука, при умові, що в подальшому, обстріли, які руйнують українську систему не повторюватимуться, ДТЕК продовжуватиме впроваджувати аварійні відключення світла в окремих областях упродовж ще двох тижнів. Пізніше можуть залишитися лише планові, які дозволять утримувати енергосистему на належному рівні.

Також представник компанії додав, що на території центрального та північного регіонів України й надалі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, тому станом на сьогоднішній день діють не лише погодинні, а й аварійні відключення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти продовжать обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури України через що години планових відключень світла для населення збільшують.

Також нагадаємо, як очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що, попри дії росіян, українці взимку без електрики все ж не залишаться, однак планові відключення скасовувати поки не будуть.