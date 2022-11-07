В ДТЭК рассказали, сколько еще могут продолжаться аварийные отключения света

Дальнейшее развитие ситуации крайне сложно спрогнозировать, однако энергетики делают все возможное, чтобы в домах украинцев было светло

Крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, недавно решившая увеличивать продолжительность плановых отключений электроэнергии компания ДТЭК, поделились еще одной неприятной новостью. В частности, исполнительный директор Дмитрий Сахарук сообщил, что, несмотря на все внедренные меры, ДТЭК все же не удается экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы.

Соответствующую информацию представитель компании озвучил во время очередного телемарафона единых украинских новостей, отметив, что основной причиной, которая делает невозможным процесс экономии, является то, что украинцы начинают заниматься сразу всеми домашними делами в период, когда дают свет, пытаясь таким образом успеть больше и заранее.

По словам Сахарука, при условии, что в дальнейшем, обстрелы, которые разрушают украинскую систему, не будут повторяться, ДТЭК будет продолжать внедрять аварийные отключения света в отдельных областях в течение еще двух недель. Позже могут остаться только плановые, которые позволят удерживать энергосистему на должном уровне.

Также представитель компании добавил, что на территории центрального и северного регионов Украины продолжает сохраняться существенный дефицит электроэнергии, поэтому по состоянию на сегодняшний день действуют не только почасовые, но и аварийные отключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские кафиры продолжат обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины через что часы плановых отключений света для населения увеличивают.

Также напомним, как глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что, несмотря на действия россиян, украинцы зимой без электричества все же не останутся, однако плановые отключения отменять пока не будут.