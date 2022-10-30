Отключения света в Украине могут стать дольше: в ДТЭК озвучили причину

Украинцам придется дольше сидеть без света

Если российские оккупанты продолжат обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, то длительность плановых отключений света может достигать 6 часов или еще больше. В частности это касается столицы.

Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала "Прямой", продолжительность периода, в который будут применяться отключения света зависит сразу от двух факторов.

"Первое это отсутствие новых повреждений электросетей, а второе — скорость их восстановления", — сказал он.

При этом он отметил, что если восстанавливать энергосети, а затем получать новые прилеты, то никакого результата от этого Украина не получит или даже усугубит ситуацию.

По словам Сахарука, главной причиной ограничений в Киеве заключается в том, что сейчас нет возможности передать в город необходимые объемы электроэнергии из-за повреждения подстанции в области.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что необходимость увеличить длительность часов без электричества связана с тем, что из-за падения температуры воздуха люди нарастили расходы электроэнергии.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что россии не удастся оставить Украину зимой без электричества, однако без отключений скорее всего обойтись не удастся.