В темноте, но без вас: пост известной украинки об отсутствии света вызвал восторг сети

Янина Соколова метко высказалась о перебоях со светом в Киеве

Города Украины, в том числе Киев, из-за обстрелов рф по объектам энергетики страдают от перебоев со светом. Снимки украинской столицы, на которых как раз запечатлен момент отключения электричества, опубликовала известная украинская журналистка Янина Соколова в соцсети, дополнив емкой подписью.

На своей странице в Facebook Янина Соколова выложила две фотографии киевских пейзажей, пост живо обсуждается пользователями. Отметим, что авторство снимков, датированных 24 октября 2022 года, принадлежит агентству Reuters.

"Пусть в темноте. Но без вас", — написала Соколова.

Публикация собрала тысячи лайков и много репостов. В комментариях пользователи поддерживают ведущую:

"Мы пережили Чернобыль, СЭРЭСЭР, сидели уже без света при свечах, сидели без зарплаты, имели купоны/миллионы, пережили "лебединое озеро" — и развал рашки переживем".

"На самом деле — это во тьме россия. Это они — темные люди, с ушибленными мозгами, где нет воли в мыслях, их поработили благодаря телевидению".

"Лучше спать в пуховике, но дома и без них".

"Мы и в темноте видим, что они пи*****ы".

"Пусть во тьме, пусть при свечах, но без той гадости".

В комментариях украинцы поддержали мнение Соколовой

Киевский пейзаж, выложенный Соколовой, подхватили немало пользователей. Среди ресурсов, которые поделились снимками, и Твиттер-страница Министерства обороны Украины.

"С каждым российским ударом Украина становится только сильнее. Там, где россияне ожидают найти слабость, они находят силу и устойчивость", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате российских атак в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ограничат подачу электроэнергии. Отключения света теперь могут продолжаться более 4 часов.