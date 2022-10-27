У темряві, але без вас: пост відомої українки про відсутність світла визвав захват мережі

Яніна Соколова влучно висловилася про перебої зі світлом у Києві

Міста України, в тому числі Київ, через обстріли рф по об’єктах енергетики потерпають від перебоїв із світлом. Знімки української столиці, на яких якраз зафільмовано момент відключення електрики, опублікувала відома українська журналістка Яніна Соколова у соцмережі, доповнивши влучним підписом.

На своїй сторінці у Facebook Яніна Соколова виклала дві фотографії київських краєвидів, пост жваво обговорюється користувачами. Зауважимо, що авторство знімків, датованих 24 жовтня 2022 року, належить агентству Reuters.

"Нехай в темряві. Але без вас", — написала Соколова.

Публікація зібрала тисячі лайків і багато репостів. У коментарях користувачі підтримують ведучу:

"Ми пережили Чорнобиль, СЕРЕСЕР, сиділи вже без світла при свічках, сиділи без зарплати, мали купони/мільйони, пережили "лєбєдіноє озєро" — і розвал рашки переживемо".

"Насправді — це в темряві росія. Це вони — темні люди, з забитими мізками, де немає волі в думках, їх поневолили завдяки телебаченню".

"Краще спати у пуховику, але дома і без них".

"Ми і в темряві бачимо, що вони пі*****и".

"Хай в темряві, хай при свічках, але без тієї гидоти".

У коментарях українці підтримали думку Соколової

Київський пейзаж, який виклала Соколова, підхопили чимало користувачів. Серед ресурсів, які поділилися знімками, й Твіттер-сторінка Міністерства оборони України.

"З кожним російським ударом Україна стає тільки сильнішою. Там, де росіяни очікують знайти слабкість, вони знаходять силу та стійкість", — йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок російських атак у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать подачу електроенергії. Відключення світла тепер можуть тривати більше 4 годин.