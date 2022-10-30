Відключення світла в Україні може стати довшим: у ДТЕК озвучили причину

Українцям доведеться довше сидіти без світла

Якщо російські окупанти продовжать обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури України, тривалість планових відключень світла може досягати 6 годин або ще більше. Зокрема, це стосується столиці.

Як заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу "Прямий", тривалість періоду, в який застосовуватимуться відключення світла, залежить відразу від двох факторів.

"Перше це відсутність нових пошкоджень електромереж, а друге — швидкість їх відновлення", — сказав він.

При цьому він зазначив, що якщо відновлювати енергомережі, а потім отримувати нові прильоти, то жодного результату від цього Україна не отримає або навіть посилить ситуацію.

За словами Сахарука, головною причиною обмежень у Києві полягає в тому, що наразі немає можливості передати до міста необхідні обсяги електроенергії через пошкодження підстанції в області.

Виконавчий директор ДПЕК додав, що необхідність збільшити тривалість годинника без електрики пов’язана з тим, що через падіння температури повітря люди наростили витрати електроенергії.

Нагадаємо, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що росії не вдасться залишити Україну взимку без електрики, проте без відключень швидше за все обійтися не вдасться.