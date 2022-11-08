Треба трохи потерпіти: у Раді розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

Українців закликали поставитися до ситуації з розумінням

Незабаром ситуація з електропостачанням в Україні покращає, проте поки що варто запастися терпінням.

Як розповів в ефірі телемарафону нардеп та голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, в Україні ведуться роботи над тим, щоби обмежень було менше.

Він зазначив, що були випадки, коли на окремих дільницях після ракетних ударів по об’єктах відключення тривали до доби.

"На сьогодні обмеження здебільшого вводяться на менше, ніж 12 годин, але іноді мають місце такі обмеження. Усі розуміють цю проблему і над нею працюють. Тому тут якийсь період часу треба трохи потерпіти, треба трохи заощадити. До кінця тижня, наступного тижня ситуація має покращитися", — сказав Герус.

За його словами, до ситуації треба поставитися з розумінням, оскільки "чудес не буває" і якщо величезна кількість ракет прилітає українськими об’єктами інфраструктури, то це матиме наслідки.

При цьому Герус додав, що росія використовуватиме ракетний терор для того, щоб внести розбіжності в українському суспільстві та викликати у них якнайбільше негативних емоцій.

Як повідомлялося раніше, ракетний терор росіян призвів до того, що близько 40% об’єктів української енергетичної інфраструктури було пошкоджено або знищено.

У компанії ДТЕК повідомили, що найбільший дефіцит електрики відчувається в північних і центральних областях. При цьому переконані, що якщо обстріли не повторюватимуться, то стабілізаційні відключення світла триватимуть ще два тижні.