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У кого в Україні не буде світла: додалися ще дві області

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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До відключень варто підготуватися
До відключень варто підготуватися. Фото pixabay.com

Обмеження необхідні зниження навантаження на систему, пошкоджену російськими обстрілами

В Україні продовжуються планові відключення електроенергії, щоб знизити споживання в мережі. Дев’ять областей та столиця восьмого листопада перейдуть у режим економії.

За даними НЕК "Укренерго", протягом доби електроенергію відключатимуть у Києві, Київській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Сумській та Житомирській областях. Планові графіки вимкнення доступні на регіональних сайтах постачальників.

Пізніше стало відомо ще про дві області, які зіткнуться з обмеженнями. У Львівській області заплановано відключення у скороченому режимі. Про це заявив голова ОВД Максим Козицький. Замість чотирьох годин у споживачів світла не буде три години. Знижувати навантаження на електромережу таким чином передбачається з 8:00 до 20:00. Стабілізаційні відключення електроенергії заплановано і на Дніпропетровщині. Графік розміщено на сайті обленерго.

Нагадаємо, на побутове споживання припадає понад 30% електроенергії, яка щодня витрачається в Україні. Енергетики закликають економити і не включати кілька потужних електроприладів, особливо в піки навантаження з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Виробники та споживачі електроенергії в Україні
Виробники та споживачі електроенергії в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки електростанцій було пошкоджено через обстріл росіян. Це може вплинути і на водопостачання. Скорочення енергоспоживання допоможе не лише Україні, а й вашому гаманцю і позначиться у квитанціях. Варто враховувати графіки, щоб мати можливість бути готовими до блекауту.

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#Електроенергія #Відключення