У кого в Украине не будет света: добавились еще две области

Ограничения нужны для снижения нагрузки на систему, поврежденную российскими обстрелами

В Украине продолжаются плановые отключения электроэнергии, чтобы снизить потребление в сети. Девять областей и столица восьмого ноября перейдут в режим экономии.

По данным НЭК "Укрэнерго", в течение суток электроэнергию будут отключать в Киеве, Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях. Плановые графики отключения доступны на региональных сайтах поставщиков.

Позднее стало известно еще про две области, которые столкнутся с ограничениями. Во Львовской области запланированы отключения в сокращенном режима. Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий. Вместо четырех часов у потребителей света не будет три часа. Снижать нагрузку на электросеть таким образом предполагается с 8:00 до 20:00. Стабилизационные отключения электроэнергии запланированы и в Днепропетровской области. График размещен на сайте облэнерго.

Напомним, на бытовое потребление приходится более 30% электроэнергии, которая ежедневно тратится в Украине. Энергетики призывают экономить и не включать несколько мощных электроприборов, особенно в пики нагрузки с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Производители и потребители электроэнергии в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько электростанций были повреждены из-за обстрелов россиян. Это может отразиться и на водоснабжении. Сокращение энергопотребления поможет не только Украине, но и вашему кошельку и отразится в квитанциях. Стоит учитывать графики, чтобы иметь возможность быть готовыми к блекауту.