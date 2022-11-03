У кого в Украине и когда не будет света: в "Укрэнерго" назвали области и время отключения

Без электричества в пятницу останутся десять областей и столица

В результате массированных ударов рф по объектам энергетики в Украине ряд областей страдают от перебоев с электричеством. Отключения электроэнергии продолжатся и в пятницу, 4 ноября. Света не будет в Киеве, а также в десяти регионах страны.

Об этом информирует НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале в четверг, 3 ноября. Ожидается два этапа почасовых отключений в течение дня. Подробную информацию о графике отключения в населенных пунктах обязаны предоставить местные облэнэрго.

Так, в пятницу 4 ноября с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений действуют в таких областях:

Днепропетровская,

Кировоградская,

Запорожская,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская.

Тогда как в период с 07:00 до 22:00 4 ноября почасовые отключения по графикам ожидают жителей:

Киева,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской области.

В "Укрэнерго" напомнили, о сроках отключения именно вашей улицы или района должен оповещать местный оператор распределительных сетей. Графики можно найти на сайтах распределительных компаний, то есть облэнерго.

Также сообщается, что ограничения потребления призваны уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась по двум причинам: из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам ответили на самые популярные вопросы об отключении света. А также мы рассказывали, что нужно делать при отключении света и как подготовиться к аварийным ситуациям.