Жители столицы и еще семи областей будут без света: кого это касается

Как долго будут продолжаться отключения неизвестно

После массированного ракетного обстрела Украины в понедельник, 31 октября, без электроэнергии во вторник, 1 ноября могут остаться Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области. Это позволит энергетикам восстановить поврежденные объекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Об этом сообщили на официальном Фейсбуке-странице НЭК "Укрэнерго". Как отмечается, временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) ) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщение Укрэнерго

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ДТЭК рассказали, какая большая проблема возникла перед энергетиками по восстановлению поврежденных обстрелом энергетических объектов Украины.