У кого в Україні та коли не буде світла: в "Укренерго" назвали області й час відключення

Без електрики у п’ятницю залишаться десять областей та столиця

Внаслідок масованих ударів рф по об’єктах енергетики в Україні ряд областей страждають від перебоїв з електрикою. Відключення електроенергії триватимуть і в п’ятницю, 4 листопада. Світла не буде у Києві, а також у десяти регіонах країни.

Про це інформує НЕК "Укренерго" у Телеграм-каналі у четвер, 3 листопада. Очікується два етапи погодинних відключень протягом дня. Докладну інформацію про графік відключення у населених пунктах зобов’язані надати місцеві обленерго.

Так, у п’ятницю 4 листопада з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у таких областях:

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Запорізька,

Сумська,

Харківська,

Полтавська.

Тоді як у період з 07:00 до 22:00 4 листопада погодинні відключення за графіками чекають на мешканців:

Києва,

Київської,

Чернігівської,

Черкаської,

Житомирської області.

В "Укренерго" нагадали, що про терміни відключення саме вашої вулиці чи району має сповіщати місцевий оператор розподільчих мереж. Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній, тобто обленерго.

Також повідомляється, що обмеження споживання покликані зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося з двох причин: через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям відповіли на найпопулярніші питання щодо відключення світла. А також ми розповідали, що потрібно робити при відключенні світла і як підготуватися до аварійних ситуацій.