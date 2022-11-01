Мешканці столиці і ще семи областей будуть без світла: кого це стосується

Як довго триватимуть відключення наразі невідомо

Після масованого ракетного обстрілу України у понеділок, 31 жовтня, без електроенергії у вівторок, 1 листопада, можуть залишитися Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Це дасть енергетикам можливість відновити пошкоджені об'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці НЕК "Укренерго". Як зазначається, тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

"Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", — йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Повідомлення Укренерго

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ДТЕК розповіли, яка велика проблема виникла перед енергетиками щодо відновлення пошкоджених обстрілом енергетичних об'єктів України.