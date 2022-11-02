Що робити при відключенні світла: прості правила підготовки

До аварійних ситуацій можна підготуватися заздалегідь — налаштувати радіо на потрібні частоти та закупити продукти

Відключення електрики завжди проблемно – розморожується холодильник, непросто робити звичайні побутові речі чи працювати. Відключення бувають з різних причин — як планові чи віялові, коли в мережі недостатньо енергії для всіх споживачів, так і аварійні у разі поломок чи російських атак.

До відключень світла можна підготуватися. Американська енергетична компанія Just Energy опублікувала низку рекомендацій щодо підготовки будинку до раптових відключень світла.

Що потрібно зробити вдома

Якщо світло згасло раптово важливо переміщатися обережно, особливо якщо блікаут застав вас у ванній. Насамперед — вимкнути всі вимикачі, крім одного — по ньому ви зрозумієте, що подача електроенергії відновлена. Також вимкніть прилади з розеток, щоб стрибки напруги в мережі не пошкодили їх.

Як підготувати свій будинок до відключення світла заздалегідь

Ліхтарики

Найкраще мати кілька ліхтариків у зручних місцях – біля ліжка, на кухні, біля вхідних дверей. Переконайтеся в наявності батарейок для них.

Радіо

Радіо на батарейках дуже допоможе, якщо звичайні канали зв’язку недоступні. Шукайте лінію з новинами про своє місто чи область. Якщо FM-діапазон недоступний, є й інші можливості.

Середні хвилі українського радіо

Вода

Переконайтеся, що вдома є достатній запас води на всіх членів сім’ї на кілька днів. Рекомендується мати як питну, і технічну воду.

Їжа

При відключенні електроенергії їжа швидко псується. Холодильник тримає холодну їжу, якщо його постійно не відкривати близько 4 годин, морозилка — близько 48 годин. Краще мати запас нескоропсованих продуктів на кілька днів.

Продукти на випадок надзвичайних ситуацій

Білкові або фруктові батончики

Сухі пластівці чи мюслі

Сухофрукти

Консервовані соки

Аптечка

Запас засобів гігієни та ліків має бути підготовлений заздалегідь. Якщо є люди з особливими медичними потребами, то потрібний тижневий запас необхідного.

План евакуації

Якщо ситуація посилюється, може знадобитися залишити житло. Заздалегідь обговоріть із домочадцями куди йти та що робити. Рекомендують мати не лише документи із собою, а й список контактів сім’ї, готівку та карти району.

Раніше "Телеграф" розповідав, як організувати гігієну за умов тривалого відключення води. Також актуальним є питання готування у разі відключення електрики та газу. Можна їсти запаси батончиків або скористатися іншими способами.