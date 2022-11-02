Чому не за графіком: українцям відповіли на найпопулярніші питання щодо відключення світла

Масовані ракетні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури спричинили введення графіків аварійного відключення електроенергії в містах. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" застосовує їх для балансування української енергосистеми. Оскільки в українців виникає велика кількість питань щодо графіків відключення, у Держенергонагляді відповіли на найпопулярніші з них.

Для того, щоб мережа була збалансованою, необхідно, щоб обсяг споживаної електроенергії дорівнював виробленій. Якщо споживають менше енергії або навпаки більше, це може призвести до дисбалансу і може негативно вплинути на мережі та обладнання постачальників, виробників та споживачів.

Графіки аварійних відключень електроенергії

Графіки аварійних відключень запроваджуються через дефіцит обсягів електроенергії. У ньому немає часових вказівок про початок відключення та завершення. Даний графік є переліком електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення. Його запроваджують протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження НЕК "Укренерго".

Примусове відключення дозволяє уникнути повного відключення від енергопостачання великого регіону або для запобігання автоматичному та неконтрольованому знеструмленню регіону (Блекауту).

Чому в одних будинках світло вимикають часто, а в інших не вимикають зовсім?

В одному будинку електропостачання відключають, а в сусідньому ні. Причина в тому, що різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть загоюватися від різних ліній електропередачі.

Якщо якісь будинки зовсім не відключають від електроенергії, це свідчить про наявність на лінії, що живить ці будинки, об’єктів критичної інфраструктури. Наприклад: лікарня, водоканал тощо.

Коли зменшити споживання електроенергії ввечері?

Українців переконливо просять обмежувати споживання електроенергії, особливо у вечірні години у проміжку між 17:00 та 22:00, а краще – до 23:00.

У цей час рекомендується не використовувати електрообігрівач, пральну машину, електроплиту, бойлер, праску, електрочайник і т.д.

Навіть якщо протягом дня у споживача була відсутня електроенергія в будинку/квартирі, у вказані години він все одно повинен обмежити використання електроприладів.

Що буде, якщо не дотримуватись режиму економії електроенергії?

У такому разі країна ризикує залишитися в абсолютній темряві. Відключення та обмеження запроваджуються для того, щоб стабілізувати енергосистему України. Відключення своєю чергою не дозволяють статися більш масштабним і хаотичним аварійним відключенням, на усунення яких потрібно багато часу.

Нагадаємо, що ДТЕК опубліковано нові графіки. Стало відомо, як зараз відключатимуть світла у Києві та чи введуть 12-годинні відключення електроенергії.

Також видання "Телеграф" повідомляло про те, навіщо потрібні відключення світла і чому вони запроваджуються не за графіком.