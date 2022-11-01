Як відключатимуть світло у Києві: ДТЕК опублікував нові графіки

Введення 12-годинного відключення світла у місті не планується

Ситуація з електроенергією у Києві залишається складною. Проте вже зараз став можливим перехід із екстрених аварійних відключень на стабілізаційні.

Таким чином, відключення світла у столиці можуть співпадати з графіком стабілізаційних відключень, повідомляється на сторінці постачальника електроенергії YASNO у Facebook.

Компанія ДТЕК вже оновила графік, згідно з яким у столиці відключатимуть електроенергію. Він розрахований на максимальне скорочення споживання 250 МВт, а потреба визначається Укренерго або оператором системи розподілу. Якщо надходить розпорядження скорочення споживання більш ніж 250 МВт, у такому разі відбуваються аварійні відключення.

Зазначається, що введення 12-годинного відключення світла у місті не планується, тому що в цьому немає потреби. Немає її й у тому, щоб відключати світло ночами.

Нагадаємо, що ЄС готовий надати підтримку Києву з електроенергією у разі її дефіциту через обстріли з боку російських окупантів.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що мер Києва Володимир Кличко розповів, чи скоро відбудеться відновлення енергосистеми столиці.