Как будут отключать свет в Киеве: ДТЕК опубликовал новые графики

Введение 12-часового отключения света в городе не планируется

Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Однако уже сейчас стал возможен переход из экстренных аварийных отключений на стабилизационные.

Таким образом, отключения света в столице могут совпадать с графиком стабилизационных отключений, сообщается на странице поставщика электроэнергии YASNO в Facebook.

Компания ДТЭК уже обновила график, согласно которому в столице будут отключать электроэнергию. Он рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт, а потребность определяется Укрэнерго или оператором системы распределения. Если поступает распоряжение на сокращение потребления более чем 250 МВт, в таком случае происходят аварийные отключения.

Отмечается, что введение 12-часового отключения света в городе не планируется, потому как в этом нет потребности. Нет её и в том, чтобы отключать свет по ночам.

Напомним, что ЕС готов оказать поддержку Киеву с электроэнергией в случае её дефицита из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

Также издание "Телеграф" сообщало, что мэр Киева Владимир Кличко рассказал, скоро ли произойдет восстановление энергосистемы столицы.