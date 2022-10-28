Свет в Киеве: у Кличко две новости для киевлян — плохая и хорошая

Восстановление столичной энергосистемы произойдет не скоро

В пятницу, 28 октября, городской голова Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам сразу с двумя новостями, одна из которых касалась отключения электроэнергии в столице, а другая — защиты от российских "прилетов".

В эфире телеканала "Киев" столичный градоначальник рассказал, что на восстановление энергосистемы Киева понадобится 2-3 недели.

"Специалисты говорят, что на сегодняшний день дефицит электроэнергии в Киеве составляет 25-50%. Эта разница касается времени пика, когда массовое потребление. Извините, но это вынужденные шаги. Мы делаем все, чтобы возобновить нормальное энергоснабжение", — сообщил Кличко.

Положительная новость состоит в том, что Киев получил от западных партнеров новые системы противовоздушной обороны.

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет", — отметил мэр столицы.

Напомним, что в Киеве после прилетов российских дронов-камикадзе по объектам энергетической инфраструктуры ввели веерные отключения света.

Как сообщили в пятницу в ДТЭК, в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Киевлянам необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в "Укрэнерго" рассказали, есть ли у оккупантов шансы оставить Украину без электроэнергии.