Аренда жилья в Киеве – как изменился рынок после ракетных атак оккупантов

Ракетные обстрелы оккупантов повлияли на столичный рынок аренды жилья

После начала ракетных ударов по столице, в октябре изменилась ситуация на рынке аренды жилья. В частности, в аренду стали предлагать меньше жилья, при этом цена аренды фактически не изменилась.

Так, по состоянию на 17 октября, когда Киев во второй раз подвергся атаке, ассортимент снизился на 14%. Об этом сообщает Olx.Недвижимость.

Ощутимее всего предложение уменьшилось в Деснянском (23%), Дарницком (21%) и Днепровском (19%) районах. В то же время, меньше всего ситуация изменилась на Печерске и в Шевченковском районе — число объявлений уменьшилось на 10% и 12% соответственно.

При этом резкого изменения стоимости аренды не произошло. К примеру, за однокомнатки в Голосеевском и Шевченковском районах арендодатели также предлагали помещение в течение двух недель октября по стоимости 12 000-12 500 грн, в Соломенском и Дарницком — на уровне 10 000 грн, в Деснянском и Днепровском — 6 000 грн соответственно.

Если сравнивать две недели, когда столица подверглась российским обстрелам, с аналогичным периодом в мирном январе 2022 года, то следует отметить, что сейчас стоимость аренды в большинстве районов еще не достигла довоенного уровня.

Самые популярные однокомнатные квартиры больше всего упали в цене в Святошинском и Деснянском районах — почти на 14%. Если сравнивать с октябрем прошлого года, то разница еще более поразительна. Так, цена аренды в вышеупомянутых районах Киева за год меньше на 22% в Деснянском и на 19% в Святошинском.

За год выбор однокомнатных квартир на Левом берегу столицы расширился на 39%, на правом же количество объявлений выросло всего на 32%. Для желающих снять двухкомнатную соотношение по оба берега Днепра было примерно одинаковым. По данным OLX Недвижимость, ассортимент по состоянию на 17 октября увеличился на 18% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года. А вот трехкомнатных квартир наоборот уменьшился на 5,5% на Левом берегу и почти на 8% на Правом. Вероятно, спрос на большую жилую площадь вызван внутренней миграцией крупных семей из прифронтовых регионов.

В целом же, по сравнению с прошлым годом, сейчас выбор жилья в Украине намного больше. Согласно январю, ассортимент квартир в Киеве вырос почти на половину, а в соответствии с октябрем 2021 года — вообще вдвое и по состоянию на 17 октября составил 5 060 объявлений.

Вместе с тем продолжает оставаться острой проблема недостроенных девелоперами жилых домов в которых уже сегодня могли бы жить десятки тысяч киевлян.