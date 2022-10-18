Недвижимость снова вырастет в цене уже с 1 ноября – в силу вступит новый закон

Из-за нового закона сильно подорожает жилье

Хотя из-за принятого ранее закона об оборудовании всех новостроек бомбоубежищами в Украине ожидается рост цен на жилье, это не единственный законодательный акт, который ведет к подорожанию недвижимости. Уже с 1 ноября квартиры в Украине могут вырасти в цене на 10-15%.

Причиной тому – вступление в силу закона Украины №2600 "Об изменениях в Налоговый кодекс по поводу налогообложения операций с недвижимостью". Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, закон вводит налог на добавленную стоимость (НДС) для девелоперов и налог на продажу квартир для физических лиц, в размере 18% между разницей купли-продажи для первой продажи и 5% для всех последующих.

По мнению Семенцова, это не только повлечет за собой коренные изменения в ценообразовании, но и повлияет на количество инвесторов, вкладывающих средства в первичный рынок с целью их сохранения и приумножения.

Владимир Семенцов

По мнению эксперта, с большой вероятностью НДС в размере 20% станет дополнительной нагрузкой на цену для покупателя-инвестора.

"Цены на первичном рынке могут вырасти как минимум на 20% без учета роста себестоимости строительства", — считает он.

Эксперт напомнил, что за весь цикл строительства цена квадратного метра растет в среднем на 30-35% от начальной цены "на котловане". Однако с введением НДС для девелоперов стартовые цены могут возрасти в среднем на 10-15%.

Следствием же налогообложения продавцов жилья физлиц, станет "тенизация" сферы купли-продажи жилья, считает Семенцов, при которой в документах будет стоять минимальная цена, а разница будет доплачиваться наличными, чтобы избежать уплаты налогов.

По подсчетам Владимира Семенцова, итогом станет уход с рынка примерно 25% потенциальных инвесторов строительства жилья, вкладывавших свои средства на стадии строительства "котлована", что было на 30% дешевле покупки уже готового жилья.

Правда негативные последствия этих новаций рынок ощутит на себе позднее. Пока же в ближайшие 3-6 месяцев ситуация на первичном рынке жилья будет зависеть, в первую очередь, от течения войны и спроса. Последний же, подчеркнул эксперт, без помощи специальных государственных программ по кредитованию как девелоперов, так и покупателей, будет восстанавливаться довольно медленно.

Уже с 1 октября в Украине действует льготная программа государственной ипотеки на жилье под 3-7%, правда получить ее могут лишь определенные категории лиц.