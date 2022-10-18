Нерухомість знову зросте в ціні вже з 1 листопада — набуде чинності новий закон

Через новий закон сильно подорожчає житло

Хоча через ухвалений раніше закон про обладнання всіх новобудов бомбосховищами в Україні очікується зростання цін на житло, це не єдиний законодавчий акт, який веде до подорожчання нерухомості. Вже з 1 листопада квартири в Україні можуть зрости у ціні на 10-15%.

Причиною тому – набрання чинності Законом України №2600 "Про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування операцій з нерухомістю". Про це "Телеграфу" розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, закон запроваджує податок на додану вартість (ПДВ) для девелоперів та податок на продаж квартир для фізичних осіб, у розмірі 18% між різницею купівлі-продажу для першого продажу та 5% для всіх наступних.

На думку Семенцова, це не тільки спричинить корінні зміни в ціноутворенні, а й вплине на кількість інвесторів, які вкладають кошти в первинний ринок з метою їх збереження та примноження.

Володимир Семенцов

На думку експерта, із великою ймовірністю ПДВ у розмірі 20% стане додатковим навантаженням на ціну для покупця-інвестора.

"Ціни на первинному ринку можуть зрости як мінімум на 20% без урахування зростання собівартості будівництва", — вважає він.

Експерт нагадав, що за весь цикл будівництва ціна квадратного метра зростає в середньому на 30-35% від початкової ціни на котловані. Однак із запровадженням ПДВ для девелоперів стартові ціни можуть зрости в середньому на 10-15%.

Наслідком же оподаткування продавців житла фізосіб стане "тінізація" сфери купівлі-продажу житла, вважає Семенцов, за якої в документах стоятиме мінімальна ціна, а різниця доплачуватиметься готівкою, щоб уникнути сплати податків.

За підрахунками Володимира Семенцова, підсумком стане відхід з ринку приблизно 25% потенційних інвесторів будівництва житла, які вкладали свої кошти на стадії будівництва "котловану", що було на 30% дешевше за купівлю вже готового житла.

Щоправда, негативні наслідки цих новацій ринок відчує на собі пізніше. Поки що в найближчі 3-6 місяців ситуація на первинному ринку житла залежатиме, насамперед, від перебігу війни та попиту. Останній же, наголосив експерт, без допомоги спеціальних державних програм із кредитування як девелоперів, так і покупців відновлюватиметься досить повільно.

Вже з 1 жовтня в Україні діє пільгова програма державної іпотеки на житло під 3-7%, щоправда, отримати її можуть лише певні категорії осіб.