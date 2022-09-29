Іпотека лише під 3-7% вже з 1 жовтня – хто отримає
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Вже з 1 жовтня можна буде брати в іпотеку житло під мізерні відсотки, але поталанить небагатьом
Хоча на ринку нерухомості триває серйозна криза, вже з 1 жовтня почне працювати державна програма іпотеки для купівлі житла під пільгову кредитну ставку від 3% до 7%.
Кабмін 2 серпня ухвалив Постанову №856, якою з 1 жовтня має розпочатися іпотечна програма з видачі кредитів на купівлю житла під 3-7%.
Згідно з документом, процентна ставка залежатиме від категорії до якої належить позичальник, так:
- 3% річних за іпотекою отримають військовослужбовці ЗСУ, СБУ, розвідки Міноборони, медики, науковці та педагоги;
- ставка у 7% річних належить ветеранам війни, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, а також іншим громадянам України.
Також одержувач іпотеки має відповідати таким вимогам як:
- не мати свого житла чи мати менше 52,5 кв. метра для сім’ї на одну особу (одинакове обличчя) та додатково 21 кв. метр – кожного наступного члена сім’ї. При цьому не враховується житло, розташоване у прифронтовій зоні або на тимчасово окупованій території;
- бути громадянином України, що належить до категорій осіб, зазначених у постанові №856;
- мати вік від 18 років на момент підписання кредитного договору та не старше 70 років на момент повної виплати боргу за кредитом;
- бути платоспроможним та вести регулярну оплату платежів за кредитом;
- не мати жодних діючих іпотечних договорів, укладених за будь-якими іншими державними програмами;
- мати можливість оплатити не менше 20% від вартості нерухомості, що купується.
З повним переліком умов пільгової іпотеки можна ознайомитись у матеріалі "Телеграфа".