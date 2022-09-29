Ипотека всего под 3-7% уже с 1 октября – кто получит

Уже с 1 октября можно будет брать в ипотеку жилье под мизерные проценты, но повезет немногим

Хотя на рынке недвижимости продолжается серьезный кризис, уже с 1 октября заработает государственная программа ипотеки для покупки жилья под льготную кредитную ставку от 3% до 7%.

Кабмин 2 августа принял Постановление №856, которым с 1 октября должна начаться ипотечная программа по выдаче кредитов на покупку жилья под 3-7%.

Согласно документу, процентная ставка будет зависеть от категории к которой относится заемщик, так:

3% годовых по ипотеке получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки Минобороны, медики, научные сотрудники и педагоги;

ставка в 7% годовых полагается ветеранам войны, участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также другим гражданам Украины.

Также получатель ипотеки должен соответствовать таким требованиям как:

не иметь своего жилья или иметь менее 52,5 кв. метра для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи. При этом не учитывается жилье, расположенная в прифронтовой зоне или на временно оккупированной территории;

быть гражданином Украины, относящимся к категориям лиц, указанных в постановлении №856;

иметь возраст от 18 лет на момент подписания кредитного договора и не старше 70 лет на момент полной выплаты долга по кредиту;

быть платежеспособным и вести регулярную оплату платежей по кредиту;

не иметь никаких действующих ипотечных договоров, что были заключены по каким-либо иным государственным программам;

иметь возможность оплатить не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

С полным перечнем условий льготной ипотеки можно ознакомиться в материале "Телеграфа".