Оренда житла у Києві – як змінився ринок після ракетних атак окупантів

Ракетні обстріли окупантів вплинули на столичний ринок оренди житла

Після початку ракетних ударів по столиці у жовтні змінилася ситуація на ринку оренди житла. Зокрема, в оренду стали пропонувати менше житла, при цьому ціна оренди фактично не змінилася.

Так, станом на 17 жовтня, коли Київ вдруге зазнав атаки, асортимент знизився на 14%. Про це повідомляє OLX.Нерухомість.

Найвідчутніше пропозиція зменшилася у Деснянському (23%), Дарницькому (21%) та Дніпровському (19%) районах. Водночас найменше ситуація змінилася на Печерську та у Шевченківському районі — кількість оголошень зменшилася на 10% та 12% відповідно.

При цьому різкої зміни вартості оренди не сталося. Наприклад, однокімнатні квартири у Голосіївському та Шевченківському районах орендодавці пропонували за 12 000-12 500 грн, у Солом’янському та Дарницькому – на рівні 10 000 грн, у Деснянському та Дніпровському – 6 000 грн відповідно.

Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, з аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то слід зазначити, що зараз вартість оренди у більшості районів ще не досягла довоєнного рівня.

Найпопулярніші однокімнатні квартири найбільше впали у ціні у Святошинському та Деснянському районах – майже на 14%. Якщо порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця вражає ще більше. Так, ціна оренди у вищезгаданих районах Києва за рік поменшала на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському.

За рік вибір однокімнатних квартир на лівому березі столиці розширився на 39%, а на правому кількість оголошень зросла всього на 32%. Для охочих орендувати двокімнатне житло співвідношення по обидва береги Дніпра було приблизно однаковим. За даними OLX.Нерухомість, асортимент станом на 17 жовтня збільшився на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А ось трикімнатних квартир - навпаки, зменшився на 5,5% лівому березі та майже на 8% на правому. Ймовірно, попит на велику житлову площу викликаний внутрішньою міграцією великих сімей з прифронтових регіонів.

Загалом, порівняно з минулим роком, зараз вибір житла в Україні набагато більший. Порівняно з січнем асортимент квартир у Києві зріс майже на половину, а відповідно до жовтня 2021 року — взагалі вдвічі та станом на 17 жовтня становив 5 060 оголошень.

Водночас продовжує залишатися гострою проблема недобудованих девелоперами житлових будинків, у яких вже сьогодні могли б жити десятки тисяч киян.