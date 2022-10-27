Недобудови «Укрбуду» – чи отримають інвестори своє житло?

За майже 3 роки введено в експлуатацію менше половини недобудованих житлових будинків

Хоча російська агресія боляче вдарила по будівельному ринку України, є в столиці будинки, які чекають на свою добудову вже майже три роки. Йдеться про житлові комплекси, чиє будівництво свого часу було заморожено частково державним "Укрбудом" через брак коштів, а добудова передана комунальному "Київміськбуду".

З початком війни роботи припинилися знову, а восени на сайті мерії Києва навіть з’явилася петиція із проханням до міського голови Віталія Кличка фінансово підтримати "Київміськбуд" для добудови будинків. Останній щоправда відмовив, пославшись те що, що фінансувати такі роботи з міськбюджету – незаконно.

"Телеграф" вирішив розібратися, що сьогодні відбувається з недобудовами, які залишив по собі "Укрбуд".

Залишилось 26 житлових будинків, 10 із них добудовано

Офіційною датою проблем "Укрбуду" став грудень 2019 року, коли компанія зупинила роботи на всіх своїх будівельних майданчиках житлових будинків, яких набралося 26. 13 тисяч сімей, які вже вклали в будівництво, звернулися з петиціями до влади і почали організовувати протести та мітинги під стінами Офісу Президента України.

Так мав виглядати ЖК TWIN HOUSE

Зрештою, того ж грудня президент Володимир Зеленський заявив в ефірі каналу 1+1, що добудову об’єктів візьме на себе компанія "Київміськбуд", що компанія і зробила. Влітку 2020 року компанія навіть запровадила в експлуатацію перші житлові комплекси, недобудовані "Укрбудом". Йшлося про ЖК "Сонячна Рів’єра" та "Новомостицький", а у серпні та вересні Київміськбуд взявся за добудову чергових об’єктів.

З початком військової агресії Росії компанія припинила всі роботи, причому причина була не тільки у власне військових діях та ризик руйнувань від них.

Як повідомив на своєму сайті сам "Київміськбуд", фінкомпанія "Житло-Капітал", яка фінансувала добудову будинків за рахунок договорів з інвесторами, припинила перерахування коштів на виконання цих робіт.

Очевидно, цей сигнал був почутий, принаймні у вересні-жовтні відновилася добудова ЖК "Урловський-1" та " Урловський-2 ", LAKE HOUSE, TWIN HOUSE та інших.

Тоді ж президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір звітував про введення в повну або часткову експлуатацію 10 із 17 колишніх житлових комплексів "Укрбуду", які "Київміськбуд" зобов’язався добудувати, причому один з них, "Оберіг-2", здали вже цього року попри на війну. Також він пообіцяв, що житло буде добудовано.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, чи добудовуватимуть ще 9 житлових будинків "Укрбуду", адже всього недобудов у 2019 році виявилося 26. Утім, деякі з них завершили інші компанії.

Чи чекати на добудову будинків "Укрбудом"?

Повернення державного "Укрбуду" на свої недобудови чекати не варто, оскільки юридично вони вже передані іншим компаніям, але головне – компанія має більш масштабну роботу.

Так, у жовтні "Укрбуд" очолив екс-депутат Київської міської ради Володимир Левін, який з перших днів керівництва поставив нову, масштабну мету – відновити українські міста. Зробити цю компанію планує не лише за рахунок власне будівельних робіт, які проводяться силами "Укрбуду", а й за допомогою інноваційних технологій.

"Укрбуд" створив Єдину будівельну платформу як єдиний будівельний стандарт для майбутнього відновлення України. У рамках цієї платформи планується організувати широку базу даних до архітектурних документів, підвищувати рівень власних професійних якостей, курси зростання кваліфікації та інше. Все це має допомогти швидше та якісніше відновити руйнування, завдані Україні російською агресією.

Про нове кадрове призначення в "Укрбуд" стало відомо зовсім недавно, так що компанії знадобиться час на початок роботи за новими правилами.