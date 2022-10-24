Від Мікитася до Микитася – державний "Укрбуд" очолив соратник його екс-голови, котрого підозрюють у хабарі на 22 мільйони євро

Головою державного "Укрбуду" став протеже екс-директора компанії Максима Микитася, доки сам він сидить у СІЗО

У четвер, 6 жовтня, головою скандальної державної будівельної корпорації "Укрбуд" став колишній депутат Київради від фракції "Солідарність" Володимир Левін, який не має будівельного досвіду.

Хоча його прізвище маловідоме, сам Левін дуже близький до екс-керівника корпорації, колишнього нардепа Максима Микитаса. Про це пише на своєму Телеграм-каналі шеф-редактор сайту OBOZREVATEL Орест Сохар.

Як звертає увагу журналіст, призначення пройшло без офіційного повідомлення на сайті Кабміну, тому є пояснення. Ще у 2018 році спливла історія з київським заводом "Квант" — виробником РЛС для потреб ЗСУ, який сподобався "Укрбуду", який бажав забудувати його територію житлом.

Саме Левіна планувалося обрати директором заводу, який, як передбачало "Дзеркало тижня", мав допомогти цьому будівництву відбутися. Але оскільки вже тоді його співпраця з "Укрбудом" не була таємницею, призначення не відбулося.

Крім зв’язку з "Укрбудом" Левін пов’язаний і з кримінальними колами – таким собі Олександром Ліщенком (прізвисько "Ліча", контролює столичний ринок "Троєщина") та Олексієм Чеботарьовим. Останній відзначився ще постачанням "тітушок" у 2014 році.

Сам екс-глава "Укрбуду" Максим Микитась, який був його президентом до 2016 року, а з того часу здійснював над ним контроль з посади народного депутата, нещодавно був заарештований за спробу підкупити мера Дніпра Бориса Філатова. Йшлося про хабар у 22 мільйони євро за укладання контракту з підконтрольними Микитасю фірмами на будівництво метро у Дніпрі.

За екс-нардепа було оголошено заставу у 260 мільйонів гривень. До цього Максим Микитась уже двічі потрапляв до СІЗО, але виходив із нього, зокрема заплативши заставу у 50 млн грн.