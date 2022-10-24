От Микитася к Микитасю – государственный "Укрбуд" возглавил соратник его экс-главы подозреваемого во взятке в 22 миллиона евро

Главой госкорпорации "Укрбуд" стал протеже экс-директора компании Максима Микитася, пока сам он сидит в СИЗО

В четверг, 6 октября, главой скандальной государственной строительной корпорации "Укрбуд" стал бывший депутат Киевсовета от фракции "Солидарность", не имеющий строительного опыта, Владимир Левин.

Хотя его фамилия малоизвестна, сам Левин очень близок к экс-руководителю корпорации, бывшему нардепу Максиму Микитасю. Об этом пишет на своем Телеграмм-канале шеф-редактор сайта OBOZREVATEL Орест Сохар.

Как обращает внимание журналист, назначение прошло без официального уведомления на сайте Кабмина и тому есть объяснение. Еще в 2018 году всплыла история с киевским заводом "Квант" — производителем РЛС для нужд ВСУ, который приглянулся "Укрбуду", желавшему застроить его территорию жильем.

Именно Левина планировалось избрать директором завода, который, как предполагало "Зеркало недели", должен был помочь этому строительству состояться. Но поскольку уже тогда его сотрудничество с "Укрбудом" не было секретом, назначения не произошло.

Помимо связи с "Укрбудом" Левин связан и с криминальными кругами – таким себе Александром Лищенко (кличка "Лича", контролирует столичный рынок "Троещина") и Алексеем Чеботаревым. Последний отметился еще поставками "титушек" в 2014 году.

Сам экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась, бывший его президентом до 2016 года, а с тех пор осуществлявший над ним контроль с поста народного депутата, недавно был арестован за попытку подкупить мэра Днепра Бориса Филатова. Речь шла о взятке в 22 миллиона евро за заключение контракта с подконтрольными Микитасю фирмами на строительство метро в Днепре.

За экс-нардепа был объявлен залог в 260 миллионов гривен. До этого Максим Микитась уже дважды попадал в СИЗО, но выходил из него, в том числе заплатив залог в 50 млн грн.