Недострои «Укрбуда» - получат ли инвесторы свое жилье?

За почти 3 года введены в эксплуатацию менее половины недостроенных жилых домов

Хотя российская агрессия больно ударила по строительному рынку Украины, есть в столице дома, которые дожидаются своей достройки уже почти три года. Речь идет о жилых комплексах, чье строительство в свое время было заморожено частично государственным "Укрбудом" из-за нехватки средств, а достройка передана коммунальному "Киевгорстрою".

С началом войны работы прекратились снова, а осенью на сайте мэрии Киева даже появилась петиция с просьбой к городскому голове Виталию Кличко финансово поддержать "Киевгорстрой" для достройки домов. Последний правда отказал, сославшись на то, что финансировать такие работы из горбюджета – незаконно.

"Телеграф" решил разобраться, что сегодня происходит с недостроями, которые оставил после себя "Укрбуд".

Осталось 26 жилых домов, 10 из них достроены

Официальной датой проблем "Укрбуда" стал декабрь 2019 года, когда компания остановила работы на всех своих строительных площадках жилых домов, которых набралось 26. Уже вложившие в строительство деньги 13 тысяч семей обратились с петициями к властям и начали организовывать протесты и митинги под стенами Офиса Президента Украины.

Так должен был выглядеть ЖК TWIN HOUSE

В конце концов, в том же декабре президент Владимир Зеленский заявил в эфире канала 1+1, что достройку объектов возьмет на себя компания "Киевгорстрой", что компания и сделала. Летом 2020 года компания даже ввела в эксплуатацию первые жилые комплексы, недостроенные "Укрбудом". Речь шла о ЖК "Солнечная Ривьера" и "Новомостицкий", а в августе и сентябре Киевгорстрой принялся за достройку очередных объектов.

С началом военной агрессии рф компания прекратила все работы, причем причина была не только в собственно военных действиях и риске разрушений от них.

Как сообщил на своем сайте сам "Киевгорстрой", финкомпания "Житло-Капитал", которая финансировала достройку домов за счет договоров с инвесторами, прекратила перечисление средств на выполнение данных работ.

Очевидно, данный сигнал был услышан, во всяком случае в сентябре-октябре возобновилась достройка ЖК "Урловский-1" и "Урловский-2", LAKE HOUSE, TWIN HOUSE и ряде других.

Тогда же президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отчитался о введении в полную или частичную эксплуатацию 10 из 17 бывших жилых комплексов "Укрбуда", которые "Киевгорстрой" обязался достроить, причем один из них, "Оберег-2", сдали уже в этом году несмотря на войну. Также он пообещал, что жилье будет достроено.

Правда не совсем понятно, будут ли достраивать еще 9 жилых домов "Укрбуда", ведь всего недостроев в 2019 году оказалось 26. Впрочем, некоторые из них завершили другие компании.

Ждать ли достройки домов "Укрбудом"?

Возврата государственного "Укрбуда" на свои недострои ждать не стоит, поскольку юридически они уже переданы другим компаниям, но главное – компании предстоит более масштабная работа.

Так, в октябре "Укрбуд" возглавил экс-депутат Киевского городского совета Владимир Левин, с первых дней руководства поставивший новую, масштабную цель – восстановить украинские города. Сделать это компания планирует не только за счет собственно строительных работ, проводимых силами "Укрбуда", но и с помощью инновационных технологий.

"Укрбуд" создал Единую строительную платформу, как единый строительный стандарт для будущего восстановления Украины. В рамках этой платформы планируется организовать широкую базу данных к архитектурным документам, повышать уровень собственных профессиональных качеств, проходить курсы роста квалификации и прочее. Все это должно помочь более быстро и качественно восстановить разрушения, принесенные Украине российской агрессией.

О новом кадровом назначении в "Укрбуд" стало известно совсем недавно, так что компании потребуется время на начало работы по новым правилам.