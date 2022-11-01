Як уберегти техніку при відключеннях світла: п’ять простих порад

Кожен українець має трохи обмежити своє електроспоживання, щоб допомогти іншим співвітчизникам не залишитися без світла

Через масові ракетні обстріли з боку росії у вівторок, 1 листопада, з аварійними відключеннями електроенергії зіткнеться Київ і ще сім областей України. Варто розуміти, що регулярні перебої з електропостачанням негативно впливають більшість побутової техніки. Саме тому необхідно дотримуватися деяких простих правил, які допоможуть звичним нам приладам зберегти "життя".

Підходом до використання техніки за часів віялових відключень світла поділилися на офіційному сайті однієї з регіональних ДПЕК, повідомляє "Телеграф". В основному вони стосуються своєчасного увімкнення приладів після відновлення подачі електрики. Усього таких правил п’ять.

Після вимкнення світла необхідно витягнути з розетки всі штекери енергоємних приладів. У цьому списку є бойлер, чайник, електроплита, пральна машина, обігрівачі тощо. Також необхідно вимкнути світло у тих приміщеннях, де не знаходяться люди.

Коли світло знову повернеться у ваше житло, не вмикайте все й одразу. Система може витримати перенапруги. Тому енергоємну техніку краще підключати по черзі — при цьому вимикаючи попередній прилад, якщо маєте намір користуватися ще й додатковим.

Ваші пристрої мають таймер? Запрограмуйте їх на роботу з опівночі до шостої ранку — у цей період громадяни споживають найменше електрики.

Якщо ви користуєтеся електродвигунами або помповими станціями, відключайте їх від мережі на час аварійної відсутності світла. Вони дуже "вантажать" мережу після свого повторного включення, що може негативно позначитися на загальному "самопочутті" енергосистеми. Найкраще запускати їх у роботу через 20-30 хвилин після появи світла.

Бізнесу пропонують відключати додаткове підсвічування будівель, вивісок тощо. Це стосується як ТЦ, так і офісів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які нюанси слід пам’ятати більшості українців, щоби бути готовими до відключень електрики.

Крім цього ми ділилися порадами щодо того, як зігрітися в будинку за відсутності опалення, яке теж часто залежить від електроенергії.