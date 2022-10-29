Як не замерзнути цієї зими без опалення: прості поради українцям

Українці все частіше цікавляться тим, що допоможе їм зігрітися у зимові місяці

Українці поступово змиряються з тим, що країна наближається до похмуріших місяців через удари росіян по критичній інфраструктурі, а разом з цим і неминучим падінням температури. Влада вже попередила про новий температурний мінімум, який буде в багатоквартирних будинках із централізованим опаленням – мова йде всього про 16 градусів тепла. Також є ймовірність того, що через нові удари деякі райони можуть залишитися без опалення. З усім тим, є багато способів, якими українці можуть зігріти свої будинки і не замерзнути.

Експерти оцінили найефективніші способи зігрітися в будинку цієї зими. Про них написали у британському виданні express.

Підготуйте своє ліжко

Багато хто вибирає класичні білі бавовняні простирадла. Експерти рекомендують поєднувати різноманітні пледи різних текстур. Зміна пухової ковдри на теплішу в холодні місяці також може допомогти зігрітися вночі.

Контролюйте температуру за допомогою жалюзі та штор

Жалюзі та штори використовуються не тільки для пом’якшення світла у будинках, але й для ефективного контролю температури. Дерев’яні жалюзі чудово допомагають утримувати тепло, оскільки матеріали, як правило, товщі і, по суті, діють як бар’єр між вікнами та кімнатою.

Якщо ви вибираєте тканинні жалюзі або штори, виберіть товстіший матеріал, такий як блекаут, який блокує як сонячне світло, так і протяги.

Переконайтеся, що вікна захищені від холоду

40% тепла йде через вікна. Старі вікна зазвичай пропускають багато дорогоцінного тепла з будинку. Енергоощадні вікна не тільки зроблять ваш будинок теплішим та заощадять ваші гроші за опалення, але також допоможуть зменшити ваш вуглецевий слід.

Виберіть матрац із регульованою температурою

Замість того, щоб використовувати грілки та електричні ковдри, подумайте про вибір правильного матраца. Існує кілька варіантів матраців, які можуть допомогти в регулюванні температури вашого тіла. Матраци з гелевою піною та ефектом пам’яті включають інтелектуальну технологію регулювання температури, яка допомагає зберігати прохолоду влітку і тепло восени та взимку. Ці матраци містять терморегулюючий гель, який адаптується до температури вашого тіла.

Ніколи не вішайте одяг на радіатор

Багато людей кладуть мокрий одяг на радіатори, щоб висушити його, але це може негативно позначитися на ваших рахунках за опалення, оскільки радіатор не забезпечує належної циркуляції повітря, як і розміщення меблів надто близько до радіатора. Це також недоцільно з погляду безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.