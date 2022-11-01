Как уберечь технику при отключениях света: пять простых советов

Каждый украинец должен слегка ограничить свое электропотребление, чтобы помочь другим соотечественникам не остаться без света

Из-за массовых ракетных обстрелов со стороны россии во вторник, 1 ноября, с аварийными отключениями электроэнергии столкнется Киев и еще семь областей Украины. Стоит понимать, что регулярные перебои с электроснабжением негативно влияют на большинство бытовой техники. Именно поэтому необходимо соблюдать некоторые простые правила, которые помогут привычным нам приборам сохранить "жизнь".

Подходом к использованию техники во времена веерных отключений света поделились на официальном сайте одной из региональных ДТЭК, передает "Телеграф". В основном они касаются своевременного включения приборов после возобновления подачи электричества. Всего таких правил пять.

После отключения света необходимо вытащить из розетки все штекеры энергоемких приборов. В этом списке находятся бойлер, чайник, электроплита, стиральная машина, обогреватели и т.п. Также необходимо выключить свет в тех помещениях, где не находятся люди.

Когда свет вновь вернется в ваше жилище, не включайте все и сразу. Система может не выдержать перенапряжения. Поэтому энергоемкую технику лучше подключать по очереди — при этом выключая предыдущий прибор, если собираетесь пользоваться еще и дополнительным.

Ваши приборы имеют таймер? Запрограммируйте их на работу с полуночи до шести утра — в этот период граждане потребляют меньше всего электричества.

Если вы пользуетесь электродвигателями или помповыми станциями, отключайте их от сети на время аварийного отсутствия света. Они очень "грузят" сеть после своего повторного включения, что может негативно сказаться на общем "самочувствии" энергосистемы. Лучшего всего запускать их в работу через 20-30 минут после появления света.

Бизнесу предлагают отключать дополнительные подсветки зданий, вывесок и т.п. Это относится как к ТЦ, так и к офисам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нюансы следует помнить большинству украинцев, чтобы быть готовыми к отключениям электричества.

Помимо этого мы делились советами насчет того, как согреться в доме при отсутствии отопления, которое тоже часто зависит от электроэнергии.