Утеплить и сэкономить: пять энергетических лайфхаков, без которых не обойтись этой зимой

Эти способы помогут не только избежать теплопотерь в жилище, а и сократят расходы на электроэнергию

Чем ближе наступление зимы, тем острее стоит вопрос с утеплением жилища. Лучше заняться им заранее, так как в этом году температура в квартирах украинцев может доходить до минимума в 16 градусов тепла. Не менее важная тема – экономия энергии, особенно на фоне ударов рф по объектам энергетики.

Как пишет издание Express, существуют эффективные способы сокращения расходов в холодное время года. Несколько простых лайфхаков могут помочь значительно сократить ваши счета за электроэнергию и сделать так, чтобы в доме было теплее.

Экономьте на стирке

Стиральные машины являются одним из наиболее часто используемых приборов в доме, и, хотя они могут быть удобными, они потребляют много воды и могут быть дорогими в эксплуатации. Есть возможность сэкономить, просто внеся несколько изменений. Убедитесь, что стиральная машина полностью заполнена, прежде чем включать ее, избегайте полупустых стирок в течение недели и постарайтесь сократить количество стирок до одной и в неделю. Также стоит запускать более щадящие режимы при 30 градусах, чтобы каждый раз использовать меньше воды и энергии.

Утеплите дом

Хотя это не мгновенное решение, добавление дополнительной изоляции может помочь сэкономить много денег за счет удержания тепла, что снижает общее количество используемой энергии. К примеру, очень сократит расходы утепление чердака. Экспресс-способы утепления дома "Телеграф" публиковал ранее: без лишних хлопот можно утеплить окна и защитить от сквозняков двери.

Контролируйте отопление

Наличие эффективной системы отопления, которой можно легко управлять, поможет сократить счета. Понижение температуры термостата всего на один градус заметно сэкономит ваши средства. Постарайтесь топить лишь тогда, когда находитесь дома, чтобы не тратить энергию впустую. Дешевый способ помочь сохранить тепло — добавить несколько отражающих панелей за радиаторами, о чем подробно писал наш сайт ранее.

Устраните сквозняки

Во многих домах есть нежелательные зазоры вокруг дверей и окон, что может привести к утечке тепла из дома. Заделка щелей и предотвращение утечки тепла заметно уменьшит расходы в платежках. Проверить, если ли в доме сквозняки, поможет простой трюк со свечей, о котором рассказывалось ранее.

Держите технику в чистоте

Приборы со временем могут собирать пыль или загрязняться, и это может повлиять на их энергоэффективность, а это означает, что им придется работать дольше, чтобы достичь желаемого результата. К примеру, фильтр холодильника необходимо содержать в чистоте для правильной работы.

Ранее "Телеграф" писал, из чего соорудить самодельный обогреватель. А также мы рассказывали о привычке, которая "крадет" тепло в доме.